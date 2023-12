Sdružení zahraničních novinářů žádá u izraelského soudu přístup do Pásma Gazy

Sdružení zahraničních novinářů (FPA) podalo petici k izraelskému nejvyššímu soudu, v níž žádá o přístup mezinárodních médií do Pásma Gazy, kde Izrael vede válečnou kampaň proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.

Organizace se podle agentury Reuters rozhodla petici podat poté, co izraelská vláda opakovaně nereagovala na podané žádosti. Sdružení zahraničních novinářů má 370 členů z asi 130 médií.

Pracovat v Pásmu Gazy mohlo od začátku izraelské pozemní operace dne 27. října několik mezinárodních novinářů, ovšem vždy jen jako součást izraelské vojenské jednotky. Tento způsob FPA označuje za „limitující“, jelikož se novináři nedostanou do oblastí, kde zrovna nepůsobí izraelská armáda.

„Jsme si vědomi zvláštních bezpečnostních výzev, které současná válka představuje. Každý náš člen by je musel brát v potaz, pokud by do Pásma Gazy vstoupil. Přesto nedávná dohoda izraelské vlády o dodávkách humanitární pomoci přímo z Izraele (přes přechod Kerem Šalom, pozn. ČTK) dokazuje, že je to možné,“ cituje Reuters prohlášení FPA.

Od 7. října, kdy začala válka mezi Izraelem a Hamásem, zahynulo v konfliktu podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) nejméně 64 novinářů, mezi nimi 56 Palestinců, čtyři Izraelci a tři Libanonci. Úřady v Pásmu Gazy pod kontrolou Hamásu uvádějí čísla o desítky vyšší, na což dnes mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric reagoval prohlášením, že „různé organizace mají různá čísla“. (ČTK)