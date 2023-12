VZP kvůli lékařským protestům připraví nemocnicím nové smlouvy

VZP poskytne nemocnicím tři miliardy korun na řešení přesčasů, ale očekává diskuzi o restrukturalizaci lůžkového fondu. Na tu pak chce navázat rámcovými smlouvami v roce 2025. Po včerejším jednání správní rady pojišťovny to řekli její zástupci.

„Tím, že řešíme situaci, která nastala potom, co lékaři vyhlásili odpor, to nekončí. Situace s přesčasy, které jsou slouženy nad rámec zákoníku práce, je alarmující, a my se ji jako VZP budeme snažit spolu s ministerstvem zdravotnictví řešit,“ řekl Zdravotnickému deníku Tom Phillip.

Pojišťovna podle něj bude řešit to, jaká má být správná síť v České republice, jestli není v části akutní péče příliš široká a také o tom, jak některá zdravotnická zařízení nebo jejich části transformovat například na lůžka následná, zdravotně-sociální nebo rehabilitační.

„V oblasti následné péče vidíme prostor jako nedostatečný i z hlediska demografické situace. V roce 2025 budou uzavírány nové rámcové smlouvy, takže předpokládáme, že tyto naše debaty se do nich promítnou,“ načrtává Tom Philipp.