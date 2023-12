Antimonopolní úřad potrestal vinohradskou nemocnici půlmilionovou pokutou za chyby v zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal pokutou 500 000 korun Fakultní nemocnici Královské Vinohrady za chyby při zadávání dvou veřejných zakázek na logistické služby. Nemocnice podle antimonopolního úřadu chybně vypočítala předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Rozhodnutí i výši pokuty potvrdil i předseda úřadu Petr Mlsna, k němuž nemocnice proti rozhodnutí první instance podala rozklad. Rozhodnutí je pravomocné a nemocnice tak musí pokutu zaplatit. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě.

Nemocnice u zakázek na centrální zajištění logistických služeb postupovala tak, jako by šlo o zakázky malého rozsahu. Podle ÚOHS ale měla do předpokládané hodnoty zakázky započítat také provizi, kterou platí dodavatelé zdravotnického materiálu logistické firmě, která provozuje takzvaný konsignační sklad. Po započtení těchto provizí se zakázka dostala do kategorie nadlimitní veřejné zakázky a měla být zadána v odpovídajícím druhu zadávacího řízení.

Konsignační sklad provozuje firma NemLog, která má na jedné straně smlouvu s nemocnicí, které z tohoto skladu dodává potřebný zdravotnický materiál, a na druhé straně má NemLog dohody uzavřené s dodavateli zdravotnického materiálu.

ÚOHS dospěl k názoru, že hodnotu veřejné zakázky netvoří pouze peníze, které nemocnice zaplatí za poskytování logistických služeb, ale také provize z obratu materiálu, které firma NemLog dostává od dodavatelů materiálu.

Nemocnice proti rozhodnutí úřadu z letošního října podala rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi, ten ale rozklad zamítl a rozhodnutí první instance potvrdil. Rozhodnutí je pravomocné. Rozhodnutí předsedy úřadu může nemocnice napadnout žalobou u Krajského soudu v Brně, to ale neodkládá její povinnost zaplatit pokutu. (ČTK)