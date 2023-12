Ve východní části ČR se v noci na středu může při dešti tvořit ledovka

Ve východní polovině ČR se bude v noci na středu a ráno při mrznoucím dešti tvořit slabá ledovka. Déšť bude namrzat v místech, kde budou teploty povrchů pod bodem mrazu, tedy hlavně na Moravě.

Ve vyšších polohách bude déšť přecházet ve sněžení, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Jeho upozornění před ledovkou platí zejména pro Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj a západ Moravskoslezského kraje od půlnoci do středečních 09:00. Ledovka vzniká podle odborníků jako průvodní jev mrznoucího deště nebo mrholení, kdy na zemský povrch dopadají kapky přechlazené vody nebo kapky dopadají na povrch o teplotě pod nulou. Průhledná vrstva ledu tak vzniká nejen na cestách, ale i na větvích, plotech či sloupech.

Během středy se pak bude podle meteorologů oteplovat a srážek ubývat. Ve čtvrtek by se ale mělo sněžení do Česka vrátit. Vydatně sněžit by mohlo především na hřebenech hor v Čechách. Odpoledne by srážky mohly být smíšené nebo dešťové a vzhledem tomu by mohly přechodně, místy i výrazněji stoupnout hladiny řek, uvedli meteorologové.

Podle jejich předpovědi by navíc měly být dny od čtvrtka do pondělního Božího hodu vánočního větrné. „Místy očekáváme nárazy západního větru o rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině, ojediněle až 90 kilometrů v hodině,“ předběžně upozornili meteorologové. (ČTK)