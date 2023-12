Putin tvrdí, že s Evropou bojovat nebude a s Polskem se na rozdělení Ukrajiny dohodne

Za válku na Ukrajině může Západ, především USA, tvrdí ruský prezident Putin. Vystoupil dnes před velením své armády s obsáhlým rozborem situace na frontě i zahraničněpolitickou strategií na rok 2024. „Jediným garantem suverenity a celistvosti Ukrajiny bylo Rusko“, prohlásil doslova.

Putin svalil veškerou vinu za současnou krizi na Ukrajině na západní země v čele s USA a zcela odmítl možnost, že by Ukrajinci mohli projevit vlastní vůli místo k Rusku se připojit k evropskému společenství. Moskva podle Putina nehodlala nikdy s Evropou bojovat a nehodlá ani nyní. Tvrdí, že Evropany není třeba strašit Moskvou. Na Ukrajině ale vojenské úkoly plní a plnit bude, zdůraznil ruský vůdce. S rokem 2023 je spokojen. O bojových neúspěších se nezmínil.

Putin obvinil Polsko, že se chystá odtrhnout od Ukrajiny západní oblasti a obsadit je. „My jim v tom bránit nebudeme, ale to svoje nedáme,“ vysvětlil, jak si rozdělení Ukrajiny představuje. „Iniciativa je nyní na straně našich vojsk, děláme to, co považujeme za nutné,“ prohlásil.

Severoatlantickou alianci ruský prezident obvinil, že nedodržela sliby, které podle jeho slov zazněly před rozpadem SSSR: „V roce 1991 řekli, že nepůjdou ani krok na východ. Tak proč sakra teď stojí před naším plotem?“ Přitom Putin rámoval tento výrok vulgárním výrazem, kromě toho v jednu chvíli popisoval gesto „vztyčený prostředníček“, které kvůli kamerám ponechal pouze ve slovní podobě. Moskva se prý snažila mít dobré vztahy se Západem, ten ale „vsadil na ukrajinské nacionalisty“.

Ve skutečnosti ale slib o nerozšiřování NATO na východ v podobě, jakou připomíná Putin, nikdy nepadl. Podrobnosti jsme popsali zde.

Vývoj posledních dvou let Rusko utvrdilo podle Putina v tom, že roli jaderné triády je třeba posílit, což se již stalo. Na frontě se v posledních týdnech údajně výrazně zlepšilo zásobování vojsk, což ale často zpochybňují příbuzní ruských vojáků i někteří váleční zpravodajové.

Dodávky těžké techniky ruské armády se v tomto roce údajně zvýšily třikrát, v roce příštím ruští zbrojaři slibují zvýšit zásadně výrobu vysoce přesných nábojů a dronů. Problémy podle vrchního velitele ozbrojených sil přetrvávají v oblasti spojovací techniky a protivzdušné obrany.