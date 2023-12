Senátní výbory doporučily uzákonění digitální formy osobních průkazů

Lidé se budou moci začít během příštího roku prokazovat prozatím českým úřadům a institucím digitální formou osobních dokladů místo fyzických. Digitální opisy budou podle předlohy dobrovolné, nebude je možné použít ani pro dálkové prokazování totožnosti.

Zavedení elektronických stejnopisů průkazů má přinést novela zákona o právu na digitální služby, kterou dnes doporučil téměř jednomyslně schválit beze změn senátní výbor pro veřejnou správu. Na podpoře novely se už minulý týden shodl i ústavně-právní výbor. Senát bude o předloze rozhodovat tuto středu.

Spuštění projektu digitálních dokladů by podle vlády mělo státní správu vyjít zhruba na půl miliardy korun. Roční provozní náklady odhaduje kabinet na 50 milionů korun. Podle opozice se ale počáteční náklady pro všechny instituce vyšplhají na 1,5 miliardy korun.

K prokazování digitálním dokladem bude podle novely nutná aplikace v mobilním telefonu, kterou vypracuje Digitální informační agentura. Aplikace pro ověřování budou moci poskytovat s ohledem na své potřeby také jiné státní instituce, například policie a celní správa, které k tomu dostanou od agentury akreditaci. Podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) to pomůže při zavádění budoucí unijní elektronické peněženky.

Lidé podle předlohy prostřednictvím aplikace pošlou požadavek na identifikaci, prokážou se přitom bankovní identitou nebo jiným způsobem elektronického ověření totožnosti. Aplikace vygeneruje kód, který si ověřující úřad, například policie nebo pošta, zkontroluje ve vlastní čtecí aplikaci.

Novela předpokládá, že digitální stejnopis bude mít stejné právní účinky jako originální doklad. Nebude možné ho vystavit bez existence fyzického průkazu a nebudou v něm obsaženy žádné údaje nad rámec fyzického dokladu. Lidé si budou moct sami vybrat, zda se budou prokazovat běžným dokladem, nebo digitálně. Státní správa bude mít povinnost přijímat obě varianty průkazů. Digitální doklady ale nebude možné využívat k cestám do zahraničí, v takovém případě bude nadále nutný standardní občanský průkaz. Za zneužití digitálního dokladu bude podle předlohy hrozit pokuta až 10 000 korun.

Užívání občanky v mobilu bude podle Bartoše nepovinné. „Každý se již od ledna bude moci rozhodnout, zda bude nadále využívat plastovou kartičku, nebo si ji stáhne do mobilu. Bude to velmi jednoduché – stáhnete si aplikaci, zaregistrujete se a používáte. A kdybyste mobil ztratili, můžete eDoklady na dálku vypnout a odpadá obíhání úřadů kvůli vystavení nového průkazu,“ dodal Bartoš.

Povinnost přijímat digitální verze průkazů má nabíhat postupně. Během ledna by je měly přijímat orgány ústřední státní správy, od července kraje, policie, úřady práce či například finanční úřady. Podle Bartoše by policie mohla dobrovolně akceptovat eDoklad už v březnu nebo v dubnu. V roce 2025 by se povinnost měla rozšířit na všechny zbývající správní orgány, včetně zastupitelských úřadů, ale i na pošty. Bartoš dodal, že některé obce a kraje se k přijímání eDokladu již od ledna dobrovolně přihlásily, jde například o Vír, Tetín, Líbeznice a kraj Vysočina.

Novela podle vlády přispěje k digitalizaci veřejného sektoru. Kabinet v návrhu poukazuje na to, že digitální stejnopisy už se běžně užívají v soukromé sféře, jako příklad zmínil digitální verze fyzických platebních karet. (ČTK)