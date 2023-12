Soud uložil Danevovi, který se skrýval v Argentině, devět let za vraždu

Soud uložil Kristianu Danevovi devět let vězení za vraždu vrstevníka, kterou spáchal v roce 2009 v Poděbradech. Muž se slovenským a bulharským občanstvím, jenž se před trestním řízením skrýval v Argentině, se dnes k činu přiznal a vyjádřil nad ním lítost.

Uvedl, že zavražděný mladík, s nímž si založili pěstírnu konopí, ho slovně i fyzicky napadal. Součástí nepravomocného verdiktu je i vyhoštění z Česka na devět let.

„Pan obžalovaný byl pod dlouhodobým tlakem pana poškozeného, ale nevyhodnotil situaci tak, jak měl. Správná reakce by byla taková, že by se s panem poškozeným rozešel a utekl od něho, ale on tam dobrovolně zůstával,“ konstatoval předseda senátu středočeského krajského soudu Michal Tomáš.

Danevovi hrozilo deset až 15 let vězení, soud se ale rozhodl snížit mu trest pod sazbu – mimo jiné proto, že muž nikdy nebyl trestaný a podle znalců má výborné předpoklady k opětovnému začlenění do společnosti. Zamířit má do mírnější věznice s ostrahou.

Vražda se stala v období od 13. února do 13. dubna 2009, kdy svědci našli v rodinném domě v Poděbradech tělo zavražděného čtyřiadvacetiletého mladíka. Měl řezná a bodná zranění na krku, v hrudníku a zádech.

Devětatřicetiletý Danev uvedl, že na přesné datum ani na samotný průběh incidentu si nevzpomíná. „Té noci se přišel podívat do pěstírny, vrátil se nahoru a začal mi vyčítat, že se nedostáváme na potřebnou kvantitu. Přešlo to do facek a úderů. Když jsem pak přišel k sobě, viděl jsem dům plný krve,“ popsal. Pobodaného muže chtěl podle vlastních slov odvézt k lékaři, v autě ale zjistil, že už nežije, a tak zazmatkoval a vrátil se do domu, kde tělo zanechal. Ještě v noci odjel na Slovensko a po několika měsících se přes Bulharsko dostal za babiččiny peníze do Argentiny.

Ke vztahu Daneva s ubodaným mužem dříve na policii vypovídala expřítelkyně zavražděného. Uvedla, že její někdejší druh byl arogantní a sebestředný. „Danev nikam nechodil, měl ho tam zavřeného jako otroka. Ponižoval ho, jako když kopete do malého psa. Kristián se mu nepostavil, byl velmi submisivní. Vyvolávalo to ve mně lítost,“ řekla. I další přítelkyně popsala zavražděného jako výbušnou osobu. „Danev mi přišel jako introvert, hodně ‚hulil‘,“ vzpomínala na policii.

Znalci uvedli, že Danev pravděpodobně útočil v afektu, který vyvolaly dlouhodobě nahromaděné emoce. Obžalovaný je podle nich nadprůměrně inteligentní člověk ovládající řadu jazyků, není primárně agresivní ani asociální a má rozvinuté morálně etické postoje.

„Chci poprosit o odpuštění rodinu poškozeného. Často myslím na jejich utrpení a věřím, že najdou ve svých srdcích sílu mi odpustit. To, co jsem spáchal, tíží moje svědomí už dlouhá léta. Cítím, že jsem selhal morálně jako člověk i jako syn dvou lékařů. Ať už bude můj trest jakýkoliv, přijmu ho,“ řekl Danev soudu.

Argentinští policisté Daneva dopadli na základě mezinárodního zatykače a s přispěním Interpolu počátkem roku 2018. V jihoamerickém státě pak strávil dva roky ve vazbě. Argentina se následně rozhodla, že ho do Česka nevydá, a z vazby ho propustila. Extradice se nakonec uskutečnila počátkem letošního května. Danev ke svému pobytu v Argentině uvedl, že tam pracoval většinou načerno – ve skladu, se zvířaty, na stavbách nebo jako číšník. Věnoval se také chovu včel.

Třem pozůstalým po zavražděném muži má Danev podle rozsudku uhradit celkem 25 000 eur (zhruba 613 000 korun) jako nemajetkovou újmu, zaplatit jim má také náklady na pohřeb. Obžalovaný k tomu uvedl, že nemá úspory, ale že pozůstalé odškodnit chce.

Státní zástupce Jan Juřica trval na tom, že ke snížení trestu pod sazbu není důvod. Žádal 10,5 roku vězení. Zdůrazňoval, že oba mladíci se rozhodli vydělat si peníze pěstováním marihuany ve velkém, tedy trestnou činností. Proti verdiktu se obratem odvolal. Danev se práva na odvolání vzdal. Na odvolací zasedání bude čekat ve vazbě, kterou mu dnes soud prodloužil. (ČTK)