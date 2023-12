Klánovický les prohledává 250 policistů, hledají stopu k případu vraždy

Klánovický les je dnes dopoledne kvůli případu páteční dvojnásobné vraždy uzavřen, prohledává ho 250 policistů. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského pátrají po jakékoliv stopě, která by napomohla objasnění případu.

Na zákaz vstupu do lesa upozorňují policisté na příchozích cestách a informuje o něm i městská část prostřednictvím mobilního rozhlasu. Starostka Klánovic Alena Kolovrátková (KLIK 22) dnes dopoledne ČTK řekla, že vražda atmosféru v městské části poznamenala.

Bezpečnostně-pátrací akce začala dnes v 8.00. Kdy skončí, není jasné. Podle policie je zatím naplánovaná na několik hodin. Do pátrání byli nasazeni policisté z místních a obvodních oddělení, ze speciální pořádkové jednotky i policisté na koních a kynologové se psy. „Les je v tuto chvíli uzavřen. Snažíme se najít jakoukoliv stopu,“ řekl ČTK Rybanský. Do lesa by podle něj nyní neměl nikdo chodit, aby nenarušil účely vyšetřování.

Městská část se podle starostky snaží policii poskytnout maximální součinnost. Doporučení dostala i základní škola, vedení městské části čelí většímu množství dotazů od veřejnosti i od novinářů. „Vzhledem k tomu, o jak tragický čin se jedná, tak to samozřejmě atmosféru v naší městské části ovlivnilo,“ řekla ČTK Kolovrátková. Lidé podle ní nicméně v minulých dnech do lesa stále chodili na procházky. „Ale samozřejmě ta situace na naše občany dopadla,“ dodala starostka.

Policisté nalezli v Klánovickém lese dva mrtvé, dospělého a malé dítě, v pátek odpoledne poté, co svědkyně kolem 15.00 nahlásila, že slyšela střelbu. „Objasnění této dvojnásobné vraždy je naší prioritou. Na případu pracuje tým několika desítek těch nejzkušenějších kriminalistů, kteří byli posílení i o kolegy z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia,“ uvedla policie na síti X v pondělí. Doplnila, že policisté mimo jiné „obsáhle a detailně“ vyhodnocují všechny zajištěné stopy, což je časově náročné. (ČTK)