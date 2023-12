Vstoupí Měsíc, Jupiter a Uran do souhvězdí Býka a… Česká astronomická společnost zveřejnila, co nás čeká na obloze v roce 2024. Těšit se můžeme na konjunkce planet, zatmění Měsíce za asistence Saturnu, a pokud zavítáte do Ameriky, i na úplné zatmění Slunce. (Astro)