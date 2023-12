K dotacím na dům po babičce budou zvýhodněné úvěry

K dotaci na opravy domů po babičce bude možné od února čerpat zvýhodněné úvěry s úrokem okolo 3,5 procenta. Splatnost takového úvěru by měla být až 20 let.

Úvěry by měly poskytovat banky a stavební spořitelny, které se zapojí do spolupráce s ministerstvem životního prostředí, pod nějž dotační program spadá. Banky a stavební spořitelny by měly také poskytovat dotační poradenství. Půjčky budou bez zástavy nemovitosti a úrok by měl být garantovaný po celou dobu čerpání. Zvýhodněné úvěry mají sloužit domácnostem, které nemají dostatek vlastních úspor, jimiž by mohli dotaci kofinancovat.

Úrok by měl podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) vždy představovat polovinu výše úroku běžného na trhu. Jeho výši bude ministerstvo přehodnocovat kvartálně podle aktuální situace na trhu.

Ministerstvo bude úvěry dotovat z Modernizačního fondu, v němž se využívají výnosy z prodeje emisních povolenek. Z fondu se financuje i samotný dotační program, v němž se rozdělují desítky miliard korun. Na samotné zvýhodněné úvěry mají jít v první fázi z Modernizačního fondu tři miliardy korun.

V rámci dotačního titulu může domácnost na opravu staršího domu získat až přes milion korun. Peníze se vyplácejí ještě před realizací modernizace.

O dotaci na renovaci starších domů jsme psali zde. (MŽP)