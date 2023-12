Google by podle urovnání antimonopolního sporu v USA vyplatil 700 milionů dolarů

Google souhlasí s vyplacením 700 milionů dolarů (15,7 miliardy korun) a dalšími ústupky, aby urovnal žalobu amerických států, podle níž potlačoval konkurenci proti svému obchodu s aplikacemi Play Store.

Dohoda o urovnání sporu stále vyžaduje souhlas soudu. Google by podle ní poskytl 630 milionů dolarů do fondu pro odškodnění spotřebitelů a dalších 70 milionů do fondu určeného pro státy. K dohodě se podle Reuters přihlásilo všech 50 amerických států i federální okrsek metropole Washingtonu.

Zpráva přichází týden poté, co kalifornská porota v jiném případě rozhodla, že společnost zneužívá svého monopolního postavení na trhu s mobilními aplikacemi.

Podle regionálních vlád v čele s tou v Utahu firma Google tlačila uživatele svého operačního systému Android do systému zpracovávání plateb, který zdražoval transakce uvnitř jednotlivých aplikací stažených z databáze Play Store. Restrikce, které společnost zavedla proti distribuci aplikací pro zařízení využívající Android, žaloba označovala za nezákonné.

Google žádné provinění nepřiznává. Vedle zřízení fondů pro zákazníky a státy však souhlasí také s opatřeními, která mají umožnit volnější soutěž na platformě Play Store. Podle AP jde mimo jiné o změny s cílem usnadnit uživatelům Androidu na dalších pět let stahování a instalování aplikací z jiných zdrojů.

Dohodu o urovnání žaloby ohlásily americké státy už v září, její podmínky však až do pondělí zůstávaly v tajnosti kvůli souběžně probíhajícímu sporu Googlu s americkou videoherní společnosti Epic Games. Tvůrci populární hry Fortnite nakonec spor kolem poplatků za transakce v aplikacích vyhráli, když porota před týdnem rozhodla v její prospěch. Tento verdikt, proti němuž se Google odvolal, by podle AP mohl vyústit v ještě větší změny než nově zveřejněné urovnání. (ČTK)