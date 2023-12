Zemětřesení na severozápadě Číny zabilo nejméně 118 lidí

Čínský soud poslal do vězení organizátory ultramaratonu, při němž před dvěma lety zemřelo 21 běžců. Sedm obžalovaných dostalo za obecné ohrožení a zanedbání povinnosti tresty od tří do pěti a půl roku odnětí svobody, napsal dnes s odkazem na čínská státní média list The Guardian.