Šéf Pentagonu je v Izraeli. Vyzývá Izrael k větší ochraně civilistů

Do Izraele dnes dorazil ministr obrany Lloyd Austin. Přivezl vzkaz o znepokojení Bidenovy administrativy z rostoucího počtu mrtvých při izraelské odvetě v Gaze. Je to podruhé od říjnového útoku Hamásu, kdy šéf Pentagonu přijel do Tel Avivu.

Austin zopakoval americkou podporu Izraeli, ale varoval, že Izrael může čekat „strategická porážka“, která ohrozí bezpečnost země, pokud neudělá víc pro ochranu civilistů.

Izraelské jednotky v posledních dnech čelí ostré kritice za zabíjení civilistů. V prvním případě izraelští vojáci zastřelili tři uprchlé izraelské rukojmí, protože si je spletli s příslušníky Hamásu, a to i přesto, že muži mávali bílou vlajkou. K tragickému incidentu se sami přiznali a přijali za něj „veškerou zodpovědnost“.

Papež František o víkendu silně kritizoval izraelské jednotky za to, že jejich odstřelovači zastřelili dvě palestinské ženy, které šly do kláštera. (New York Times, Reuters)