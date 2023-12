Z Libeňského mostu zbydou pouze pilíře. Praha změnila zadání

Vedení Prahy rozhodlo o změně projektu rekonstrukce Libeňského mostu. Místo opravy se velká část soumostí nahradí „tvarovou replikou“. Z původního mostu tak zbydou pouze pilíře.

Vizualizace rekonstrukce Libeňského mostu. Foto: IPR

Prahu ke kroku podle schváleného rozhodnutí, na které upozornil server Zdopravy, vedla nová zjištění týkající se stavu mostu. Nesplnil by podle nich normy. V testech provedených před rekonstrukcí přitom vyšlo, že požadovanou zátěž původní konstrukce unese.

Praha během vlády Adriany Krnáčové počítala se zbouráním mostu. Minulé vedení rozhodlo o opravě, opakovaně se o zachování zasazoval náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Ten říká, že se podařilo zabránit stavbě mostu dálničních rozměrů a most projde citlivou rekonstrukcí.

„I přes větší rozsah bourání, které zasáhne i do obloukové části, bude most opraven jako autentická replika dle návrhu a ducha architekta Janáka s kubistickými prvky. Právě to z něj dělá celosvětový unikát. Dodrženo bude i původní řešení materiálů a precizní zpracování povrchů, které jsou navrženy v sochařském detailu a kvalitě,“ řekl dnes už bývalý náměstek pro dopravu Scheinherr. (Zdopravy)