Ukrajinský generál Zalužnyj má nalezený odposlech za součást války s Ruskem

Podle náčelníka ukrajinského generálního štábu Valerije Zalužného bylo odposlouchávací zařízení nastraženo proti němu. Včera bylo nalezeno v prostorách, které měl dnes využít. Podle něj jde o součást války s Ruskem.

Zalužnyj dnes incident v rozhovoru s novináři vyhodnotil jako součást ukrajinské války s Ruskem s tím, že přesné detaily odhalí až vyšetřování. Generál si také podle listu RBK-Ukrajina postěžoval na problémy s povoláváním nových vojáků po odvolání zkušených náčelníků mobilizačních center. Na frontě tak chybějí čerstvé síly a vojáci na frontě, které nemá kdo vystřídat, zůstávají odkázáni sami na sebe.

„Je to místnost, kterou jsem měl dnes používat. A v ní včera (v neděli) během kontroly našli (odposlech),“ řekl Zalužnyj k incidentu s odposlechem a podle RBK-Ukrajina dodal, že odposlouchávací zařízení byla odhalena také na dalších místech.

O nálezu informovala ukrajinská média v neděli a zprávy následně potvrdila tajná služba SBU s upřesněním, že zařízení nebylo přímo v pracovně ukrajinského velitele, ale v místnosti, kterou mohl využít v budoucnu. „Mám několik míst, kde pracuji. A v jednom z nich se to stalo. Už jsem tam dlouho nebyl. Ale zkontrolovali jsme to a našli,“ vysvětlil Zalužnyj. „Ta místnost se používala dříve, ale přestávka byla dost výrazná. Proto je zřejmé, že to chystali na mne,“ dodal.

Ukrajinská SBU v neděli uvedla, že zařízení nebylo funkční, nebylo aktivované a nenašly se ani žádné systémy na sběr dat nebo jejich vysílání. Podle médií byla technika vyrobena z takových částí, že nelze identifikovat jejich původ. Policie a armáda zahájily vyšetřování případu.

BBC v této souvislosti připomněla, že v listopadu byl při výbuchu poblíž Kyjeva zabit Zalužného asistent Hennadij Častjakov. V rukou mu explodoval granát, který byl součástí dárku k jeho narozeninám.

V posledních měsících řada pozorovatelů a novinářských zdrojů informovala o vážném konfliktu mezi Zalužným a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Představitelé ukrajinské vlády popírají, že by takový konflikt existoval.

Zalužnyj se nyní podle RBK-Ukrajina před novináři odmítl vyjádřit ke zprávám, že Ukrajina chystá příští rok novou protiofenzivu, na což už shromažďuje vojáky, zbraně a munici. „Je válka a nemohu vám říkat, co plánuji, co máme udělat. Jinak to bude show, a ne válka a zaplatíme za to lidskými životy. O tom nelze v žádném případě mluvit,“ řekl.

Ukrajinští vojáci a velitelé si podle médií stěžují na nedostatek nábojů, což ukrajinskému dělostřelectvu brání účinně odpovídat na ruskou palbu, a také na nedostatek nově zmobilizovaných vojáků, kteří by mohli vystřídat unavené síly na frontě.

Zalužnyj se dnes podle listu vyslovil pro návrat „dřívějšího rámce“ povolávání vojáků.

Generál svá slova neupřesnil, ale z kontextu vyplynulo, že hovoří o systému, který fungoval předtím, než prezident Zelenskyj v rámci tažení proti korupci nařídil odvolat všechny velitele mobilizačních center.

„Byli to profesionálové, věděli, co dělat, a teď chybějí,“ řekl na adresu odvolaných Zalužnyj. „Teď je to problém těch chlapců, kteří bojují v první linii. Někdo by je měl vystřídat, někdo by jim měl pomoci,“ zdůraznil a dodal, že bohužel někdy vojáci na frontě zůstávají odkázáni sami na sebe, což pokládá za naprosto nesprávné. (ČTK)