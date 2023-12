Česko už zná své letošní Gendermany: jsou jimi poslanec Zuna a advokát Bartoň

Ocenění Genderman 2023 v kategorii Vysoce postavený politik získal poslanec Michal Zuna a v kategorii Veřejná osobnost advokát Daniel Bartoň. Nominaci získal i prezident Petr Pavel. Ocenění předala organizace Otevřená společnost.

Ta jím vyzdvihuje muže, kteří se aktivně vymezují vůči sexismu, diskriminaci, nerovným pracovním podmínkám nebo násilí na ženách.

„V letošním šestém ročníku mohla veřejnost nominovat kandidáty ve dvou kategoriích. V kategorii Vysoce postavený politik bylo možné nominovat z okruhu nejvlivnějších politiků cca 250 politiků. Jsou jimi europoslanci, ministři, poslanci, senátoři, hejtmani, primátoři a prezident republiky,“ uvedl manažer programu Tomáš Pavlas.

„V kategorii Veřejná osobnost bylo možné nominovat muže, kteří se nějakým způsobem veřejně zasazují o rovnost žen a mužů. Například lokální zastupitele, novináře, umělce atd. Veřejnost zaslala 55 nominací, které zahrnovaly 27 jmen, 10 vysoce postavených politiků a 17 veřejných osobností. Velkou novinkou oproti předešlým letům je nominace prezidenta.“

Advokát Daniel Bartoň získal ocenění za racionální a odborný pohled, který vnáší do diskuze o sexuálně podmíněném násilí, a navíc působí jako obhájce obětí tohoto typu násilí.

Na druhém místě se umístil člen České pirátské strany David František Wágner, u nějž organizace ocenila, že neváhal odstoupit z druhého místa kandidátky, aby umožnil kandidovat z volitelného místa do Evropského parlamentu svým ženským kolegyním. „Ukázal tak, jakou podobu může mít gentlemanství 21. století. Genderman is the new gentleman,“ konstatuje Pavlas.

Třetí místo připadlo Lukáši Talpovi z nevládní organizace Liga otevřených mužů, který vede projekt Patron, jenž poskytuje dospívajícím z dětských domovů patrona, který jim poskytuje pozitivní vzor a pomáhá při osamostatňování.

Poslanec TOP 09 Michal Zuna získal titul za to, že aktivně podporuje ratifikaci Istanbulské úmluvy. „V Poslanecké sněmovně spolupořádal seminář Istanbulská úmluva jako pomoc obětem násilí. Ve spolupráci s organizací Rosa pomáhá obětem sexuálně podmíněného násilí také lokálně ve svém obvodu v Praze 2,“ doplnil Pavlas.

Na druhém místě mezi politiky se umístil ministr za hnutí Starostové a nezávislí Martin Dvořák a třetí místo bylo uděleno europoslanci za TOP 09 Luďku Niedermayerovi. (Genderman)