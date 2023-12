Izrael používá hlad jako zbraň proti Palestincům v Pásmu Gazy, tvrdí HRW

Izrael používá hlad a nedostatek vody či paliva jako zbraň a způsob vedení války proti Palestincům, kteří žijí v Pásmu Gazy. V dnešním prohlášení to tvrdí lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW), která tuto taktiku označuje za válečný zločin.

Izrael po útoku hnutí Hamás ze 7. října zavedl na Pásmo Gazy totální blokádu, kterou však po několika týdnech mírně uvolnil otevřením přechodu Rafáh. Objem přepravovaného zboží je však stále výrazně nižší než před konfliktem. Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí označil HRW za organizaci nepřátelskou k Izraeli, píše agentura AFP.

„Po více než dva měsíce Izrael odpíral obyvatelstvu Pásma Gazy vodu a jídlo, což je politika, kterou podpořili vysocí izraelští představitelé a která odráží úmysl vyhladovět civilisty,“ uvedl šéf pobočky HRW pro Izrael a palestinská území Omar Shakir. Organizace poukazuje na výroky ministra obrany Joava Galanta či šéfa rezortu národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira, které podle ní tuto strategii potvrzují.

HRW uvedla, že jí palestinští obyvatelé Pásma Gazy popsali velké potíže, které mají, když si chtějí obstarat jídlo, pitnou vodu a další základní zboží. Organizace také poukazuje na to, že izraelské údery mají výrazný dopad na zemědělství na tomto palestinském území.

Izrael od útoku hnutí Hamás na izraelské území na začátku října zavedl na Pásmo Gazy totální blokádu. Tu uvolnil po zhruba dvou týdnech od začátku bojů, kdy se otevřel přechod Rafáh spojující pásmo s Egyptem. V polovině listopadu pak dovolil i dodávky paliva do Pásma Gazy, což ve svém dokumentu zohledňuje i HRW. V neděli Izrael pustil do Pásma Gazy i první kamiony přes svůj přechod s Pásmem Gazy Kerem Šalom. Učinil tak po naléhaní svých spojenců. Objem humanitární pomoci by se mohl zvýšit až na 200 nákladních vozů denně, což je stále výrazně méně než před konfliktem.

Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí agentuře AFP řekl, že HRW nemá žádné morální právo se vyjadřovat k situaci v Pásmu Gazy, protože „neodsoudila útok a masakr izraelských občanů ze 7. října“. Podle něj je americká organizace antisemitská a protiizraelská. (ČTK)