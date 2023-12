Česká armáda má nově vlastní „influencerku“. Má zaujmout a nalákat mladé lidi pro práci v armádě. Podle Iva Zelinky z AČR je snaha na sociálních sítích akcentovat tato témata: „armáda je moderní, akceschopná, účastní se zahraničních misí a je tak silná, jako jsou silní lidé, kteří v ní slouží.“

„Armáda musí být na sociálních sítích vidět a musí být viditelná pro svoji cílovou skupinu – tedy z velké části pro mladé lidi,“ vysvětluje plukovník Ivo Zelinka.

Proto podle něj do týmu sociálních sítí přibrali Barboru Sittovou, která předtím u AČR sloužila jako řidička a byla aktivní jako sítích.

„Nejhorší pro mě je, když jsem v kanceláři, to jsem nešťastný influencer, ale v terénu je to skvělé. To pak vypadá tak, že ráno sednu do auta, vyjedu na nějaký útvar, který se třeba moc neprezentuje nebo kde potřebují pomoct s náborem. Tam natáčím, fotím a samozřejmě mluvím s lidmi a i s veliteli,“ říká Sittová.

Armáda by do svých řad ráda dostala mladé lidi a vojáci doufají, že ji v tom tato cesta pomůže. (iRozhlas)