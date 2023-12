Babiš podporuje pozici české vlády vůči Izraeli, Fiala shodu oceňuje

Předseda ANO Andrej Babiš přinesl premiéru Petru Fialovi (ODS) do diskuze na Nově jako dárek Nutellu. „Vládnutí vaší vlády lidem nechutná,“ okomentoval. Fiala opáčil, že Babiš by jako dárek mohl dát občanům to, že jako producent potravin výrobky zlevní.