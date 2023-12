Válek slíbil, že předloží strategický dokument s chystanými změnami ve zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) slíbil, že do poloviny ledna 2024 předloží strategický dokument, v němž popíše chystané změny ve zdravotnictví. Hodlá jich dosáhnout změnami zákona o veřejném zdravotním pojištění, o zdravotních službách, o elektronizaci zdravotnictví a zákona o ochraně veřejného zdraví.

První z nich začne platit 1. ledna 2025, řekl dnes ministr v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle poslankyně Karly Maříkové (SPD) by takový dokument uvítala opozice, podle mluvčí Sekce mladých lékařů České lékařské fakulty (ČLK) Moniky Hilšerové i lékaři.

Chystané změny jsou podle Válka dokončením reformy zdravotnictví, která začala po sametové revoluci a nebyla nikdy plně dokončená. Měla vést od socialistického financování zdravotnictví k systému řízenému pojišťovnami. „Změnou jednoho zákona absolutně nic nedosáhnete. Já měním všechny ty zákony naráz, musí být provázané. Proto mi to trvalo daleko déle než dva roky, protože jsme na tom pracovali už v opozici,“ řekl s tím, že změny musí být provázané i s úhradovou vyhláškou.

Touto vyhláškou ministerstvo zdravotnictví každý rok promítá do rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění, v němž bude příští rok k dispozici 500 miliard korun, své priority. Změny čekají podle Válka i personální vyhlášku, která stanoví potřebné počty personálu, například lékařů pro každé oddělení. „Musíte ten balík změnit celý a musíte ho změnit v průběhu jednoho roku,“ dodal.

„Je jasné, že takový systém financování, který nyní je, už není udržitelný a je s ním potřeba něco dělat,“ uvedla k tomu poslankyně Maříková. Odmítá ale rušení nemocnic nebo jejich změnu na léčebny dlouhodobě nemocných, naopak posílit by se podle ní měla oddělení, která jsou hodně vytížená, naopak méně může být těch s nižší obsazeností lůžek, která jsou ztrátová. „Spíš by se mělo podívat na efektivitu využívání, že některá oddělení jsou více potřeba než jiná,“ dodala.

Změny zákonů jsou podle Válka prakticky hotové. „Jeden už je ve vnitřním připomínkovém řízení, další do něj bude odcházet po Novém roce a další taky. Chtěl bych, abychom je plus minus v prvním čtvrtletí příštího roku dostali na vládu a v prvním pololetí příštího roku do Poslanecké sněmovny,“ dodal. Platit by měly začít postupně. V příštím roce chce ministerstvo začít zveřejňovat srovnání kvality péče v jednotlivých krajích.

Ve změně zákona o zdravotním pojištění podle Válka ministerstvo definuje priority, například podporu následné péče, sociálních služeb a paliativní péče, což vyžaduje stárnutí populace.

Změna zákona o zdravotních službách podle Válka donutí pojišťovny, aby se skutečně začaly podílet na budování sítě. Síť 156 nemocnic akutní péče podle něj není špatná, nevhodná je ale struktura oddělení, z nichž některá jsou ztrátová nebo málo obsazená. „Pojišťovna má zajistit pro své pojištěnce péči, proto to pojištění platíme. (…) Já pouze do zákona dám, ať to začnou dělat,“ uvedl Válek. Pojišťovny podle něj mohou pomocí smluv řídit i dostatek lékařů některých specializací v regionech.

Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví ministerstvo novinářům představilo tento týden, návrh je ve veřejném připomínkovém řízení. Počítá zejména se změnou systému řízení hygienických stanic a vzniku centrální Hygienické služby ČR. Té by podléhaly i zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav. (ČTK)