Babiš přinesl Fialovi Nutellu, premiér ho vyzval ke zlevnění potravin

Předseda ANO Andrej Babiš přinesl premiéru Petru Fialovi (ODS) do diskuze na Nově jako dárek Nutellu. „Vládnutí vaší vlády lidem nechutná,“ okomentoval. Fiala opáčil, že Babiš by jako dárek mohl dát občanům to, že jako producent potravin výrobky zlevní.

Premiér Petr Fiala (ODS) a bývalý předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Foto: Michaela Říhová, ČTK

Babiš Nutellou reagoval na nedávné video Petra Fialy, v němž premiér srovnával ceny potravin v Německu a Česku.

Fiala dnes zopakoval, že ceny potravin se budou snižovat, do nového roku je podle něj možné se dívat s optimismem.

Oba politici se také vzájemně zkoušeli ze znalosti cen potravin. „Vy jste se mě ptal na rohlík, já se vás ptám na máslo,“ řekl Babišovi Fiala nedlouho poté, co ho předseda ANO vyzval, aby řekl, kolik stojí rohlík v obchodech.

Obviňování z destrukce

Babiš také prohlásil, že nástupem Fialovy vlády nastala destrukce, kabinet podle něj neudělal pro lidi „vůbec nic“. Zmínil například ceny energií nebo inflaci. Premiér kritiku odmítl.

Fiala před tím kritizoval obstrukce ve Sněmovně. „Je to souboj mezi politkou, která se snaží heldat racionální řešení, a opozicí, která se snaží tu situaci destruovat,“ řekl.

Oba politici diskutují v pořadu Za pět minut dvanáct. (TV Nova)