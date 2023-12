Trump prohlásil, že migranti bez dokladů „otravují krev naší země“

Donald Trump v sobotu na setkání s příznivci prohlásil, že migranti bez dokladů „otravují krev naší země“, a použil tak rétoriku, která podle odborníků připomíná tu nacistickou, uvedla agentura Reuters.

Sedmasedmdesátiletý Trump je zatím jasným favoritem republikánských primárek a pravděpodobným kandidátem strany na prezidenta USA.

Trump slova o migrantech vyřkl na předvolební akci ve státě New Hampshire, kde kritizoval vysoký počet migrantů, kteří překračují americko-mexickou hranici. Exprezident tvrdí, že v případě svého opětovného zvolení omezí nelegální i legální přistěhovalectví do Spojených států.

„Otravují krev naší země,“ prohlásil Trump s tím, že migranti do USA vedle Jižní Ameriky přicházejí také z Asie a Afriky. Nebylo to poprvé, kdy americký exprezident použil podobná slova. Na konci září ho za to kritizovala Liga proti hanobení (ADL), organizace bojující proti antisemitismu. Podle jejího šéfa Jonathana Greenblatta je takový jazyk „rasistický, xenofobní a odporný“.

Za nebezpečné opakované používání těchto slov považuje profesor Yaleovy univerzity Jason Stanley. Podle tohoto autora knihy o fašismu je rétorika Trumpa podobná rétorice nacistického vůdce Adolfa Hitlera, který varoval před otrávením německé krve Židy. (ČTK)