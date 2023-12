Trojice rukojmích zabitá izraelskými vojáky mávala bílou vlajkou, uvádí armáda

Izrael pustí do Pásma Gazy humanitární pomoc přes svůj přechod Kerem Šalom. Od 7. října je to poprvé, co do palestinské oblasti pustí pomoc ze svého území. Oznámila to dnes izraelská vláda několik hodin po schůzce s americkým poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem. (Times of Israel)