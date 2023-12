V Číně poslal soud do vězení pořadatele ultramaratonu, kde zemřelo 21 běžců

Čínský soud poslal do vězení organizátory ultramaratonu, při němž před dvěma lety zemřelo 21 běžců. Sedm obžalovaných dostalo za obecné ohrožení a zanedbání povinnosti tresty od tří do pěti a půl roku odnětí svobody, napsal dnes s odkazem na čínská státní média list The Guardian.

Běžecký závod na trase dlouhé 100 kilometrů v horách na severozápadě Číny se v květnu 2021 změnil v boj o život účastníků poté, co se zhoršilo počasí.

Státní agentura Nová Čína uvedla, že pět z obžalovaných si verdikt vyslechlo u soudu ve městě Paj-jin, další dva pak v pátek v jiném procesu poslal do vězení soud v Lan-čou.

Tragédie při ultramaratonu vedla čínské úřady ke zpřísnění podmínek pro pořádání sportovních akcí, napsal The Guardian. Po úmrtí běžců v horách se totiž hodně mluvilo o tom, že pořadatelé ignorovali varování meteorologů ohledně možného zhoršení počasí a závodníky přesto poslali na trasu. Kvůli nízkým teplotám, krupobití, mrznoucímu dešti a vichřici se mnoho závodníků ztratilo, další zahynuli kvůli podchlazení. Stovky záchranářů sportovce hodiny hledaly v náročném terénu. (ČTK)