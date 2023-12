Pracovníci letiště na Tenerife podle policie ukradli z kufrů věci za miliony eur

Skupina pracovníků letiště na turisty vyhledávaném španělském ostrově Tenerife podle policie organizovaně vykrádala zavazadla cestujících, z nichž zmizely věci za miliony eur. Policisté zadrželi 14 lidí.

Zabavili také cennosti, jejichž celkovou hodnotu vyčíslili na téměř dva miliony eur (49 milionů korun). Dalších 20 zaměstnanců letiště zatím policie vyšetřuje na svobodě, napsala dnes agentura AP.

Skupina se podle policie dostávala do zavazadel poté, co je cestující podali k odbavení a kufry měly zamířit k letadlu. V prostoru, kde jsou mezitím skladovány a tříděny, je otvírali, vybírali cenné věci a poté posílali do letadla.

Policisté u zadržených našli 13 000 eur v hotovosti, 120 šperků, 29 kusů luxusních hodinek, 22 drahých mobilních telefonů a další elektroniku.

Policie na případu začala pracovat po množících se případech stížností lidí, kteří se z Tenerife vrátili domů. Jižní letiště na tomto Kanárském ostrově patří k turisticky nejvytíženějším terminálům Španělska; ročně odbaví přes deset milionů pasažérů. (ČTK)