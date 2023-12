Policie zadržela kvůli bombovým hrozbám v Srbsku čtyři lidi, včetně jednoho v ČR

Policie zadržela čtyři podezřelé v souvislosti s falešnými bombovými hrozbami, kterým čelily srbské instituce. Tři lidé byli zatčeni v této balkánské zemi a jeden v České republice, informovala dnes srbská média.

Srbský deník Blic uvedl, že tři muži ve věku 23, 27 a 42 let byli zatčeni v obcích v okolí města Zrenjanin na severu Srbska. Policie na místě nalezla „velké množství IT vybavení“, řekl listu zdroj obeznámený s vyšetřováním. Čtvrtému zadrženému, kterého policie zadržela v České republice, bylo podle deníku 15 let.

Vlna falešných bombových hrozeb donutila loni na jaře srbské bezpečnostní složky evakuovat budovu ministerstva zahraničí, bělehradský magistrát či desítky škol po celé zemi. Podle srbských médií se s falešnými bombovými hrozbami srbské školy potýkali i letos. Od začátku letošního školního roku přijaly srbské úřady podle ministerstva vnitra osm desítek falešných hlášení o bombách na školách po celém Srbsku. (ČTK)