Kalouska do Senátu si umím představit, volby tam nejsou týmová práce, říká Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že plně respektuje nominaci TOP 09 na kandidátku do eurovoleb. Miroslav Kalousek se podle něj nehodil na společnou kandidátku, protože kritizoval vládu a koalici Spolu. Jako kandidáta do Senátu si ho představit dokáže.

Petr Fiala. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Na kandidátce Spolu do evropských voleb by měly být osobnosti, které sdílejí tu myšlenku. Miroslav Kalousek v poslední době silně kritizoval vládu a politiku Spolu. Proto jsem řekl, že by to pro mě bylo těžko představitelné,“ řekl po summitu Evropské unie.

Stejně jako předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si myslí, že Kalousek by se více hodil spíše jako kandidát Spolu do Senátu. „Mnohem spíše si dokážu představit kandidaturu Miroslava Kalouska do Senátu. Tam není kandidatura týmová práce, tam je to souboj osobností v konkrétním volebním obvodu,“ vysvětlil Fiala.

Debata je podle něj ale bezpředmětná, protože Kalousek jasně odmítl svou nominaci do Senátu. Bývalý předseda TOP 09 to dokonce v rozhovoru pro Deník N označil za „předvánoční vtip“.