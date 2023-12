Výhry všech českých zástupců v evropských pohárech výrazně vylepšily koeficient

Včerejší výhry všech tří českých klubů v evropských fotbalových pohárech výrazně vylepšily národní koeficient. Česko je nyní zásluhou Sparty, Slavie a Plzně jedenácté, před dvanáctým Švýcarskem drží náskok téměř tří bodů.

Na desáté Skotsko (a příčku, která zajišťuje vítězi domácí soutěže přímý postup do Ligy mistrů) ztrácejí 1,3 bodu. Česko bude mít na jaře ve hře stále ještě tři zástupce, zatímco Skotsko pouze Rangers.

Spolu s bonusy za umístění Česko do národního koeficientu za včerejšek připsalo 2,75 bodu, což je za tento týden vůbec nejvíce ze všech zemí. Za výhru v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi.

Už od minulých kol má český fotbal pro přespříští ročník (2025/2026) prakticky jistou první patnáctku, tudíž pět mužstev v evropských soutěžích. Už po podzimu překonaly české kluby nejlepší sezonu od rozdělení federace.

Pokud by Česko zůstalo jedenácté, znamenalo by to, že šampion a vicemistr budou hrát předkola Ligy mistrů, další tým z ligy a vítěz domácího poháru postoupí do kvalifikace Evropské ligy a pátý celek do bojů o hlavní část Evropské konferenční ligy. (ČT Sport)