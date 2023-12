Prvních šest z celkem 25 tramvají opouští Ostravu a míří na Ukrajinu

Prvních šest z celkem 25 tramvají T6A5 opouští Dopravní podnik Ostrava, budou sloužit ukrajinskému Konotopu. Jedná se o již dříve vyřazené vozy, válkou zasaženému městu pomohou s obnovou a posílením tramvajové dopravy.

Konotopská tramvajová síť se řadí k nejmenším na Ukrajině. Tamní veřejné dopravě hrozilo po ruské invazi zhroucení. Řadu vozidel okupanti zničili, jiná pak musela začít sloužit válečným účelům.

Tramvaje vyrobené pražskou ČKD Tatra pojedou naložené na nákladních vozech zajištěných ukrajinskou stranou díky finančnímu daru Ministerstva zahraničních věcí ČR ve výši třech milionů korun. Odváženy by měly být v následujících týdnech postupně po šesti kusech. První série by měla na cestu vyrazit dnes, poslední vozy mají opustit Ostravu do konce ledna příštího roku. (Zdopravy)