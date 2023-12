Mimořádná půjčka od státu pro společnost Liberty Ostrava není na pořadu dne. Stát zvolí postup podle toho, jak bude situaci řešit firma. Novinářům to dnes v Praze řekl ministr práce Marian Jurečka před svou cestou do Ostravy.

Tam má spolu s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) odpoledne jednat se zástupci hutě Liberty Ostrava i jejího dodavatele energií Tameh Czech.

Společnost Tameh Czech, která dodává energie huti Liberty Ostrava, na sebe podala insolvenční návrh. Uvedla, že se dostala do sekundární platební neschopnosti poté, co jí Liberty téměř před půl rokem svévolně přestala platit za dodávané produkty. Společnost Tameh to dnes sdělila ČTK. V insolvenčním návrhu zveřejněném v insolvenčním rejstříku uvedla, že má vůči věřitelům závazky po lhůtě splatnosti převyšující 255 milionů korun. (České noviny)