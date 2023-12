MPSV navrhne zvýšení příspěvků na péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhne zvýšení příspěvků na péči o čtvrtinu, a to nejpozději od července. Nejpozději od července by se mohly zvednout buď všechny čtyři dávky, nebo tři nejvyšší dospělým a všechny čtyři dětem, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Připustil, že po připomínkách a po jednání ve vládě „může dojít k drobným úpravám návrhu“. O zvýšení příspěvků usiluje Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP). Prosazuje přidání od ledna o deset procent.

Příspěvek se vyplácí od roku 2007. Postižení a senioři si za něj mají zaplatit opatrování v zařízení či doma. Dospělí dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně teď 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun a děti 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.

Podle Jurečkova návrhu by se dospělým zvedly buď všechny čtyři stupně dávky podle závislosti na pomoci, nebo jen tři vyšší. První stupeň by tak buď zůstal na 880 korunách, nebo by měl činit 2000 korun. Další stupně by se pak dostaly na 5500, 15 400 a 23 100 korun. U dětí by se měly upravit všechny částky, a to na 4100, 8200, 16 700 a 23 100 korun. „Takto návrh předkládám do připomínkového řízení, takto jsem informace dal koaličním partnerům,“ řekl Jurečka.

Pokud by se zvýšily všechny částky, celkové výdaje by podle Jurečky ročně vzrostly zhruba o 8,5 miliardy korun. (ČTK)