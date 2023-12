Kapela Dukla singlem Druhej břeh o přátelství avizuje své druhé řadové album

Pražská kapela Dukla vydává přesně po roce od posledního releasu nový singl – píseň o přátelství Druhej břeh. Jde o první ochutnávku z chystaného alba, které vyjde 16. února 2024 pod labelem Bumbum Satori.

Na desce se objeví řada hostů a hostek, což naznačuje i samotný singl, v němž má svůj part František Převorovský z kapely Vellocet Roll. S vydáním alba, jež vyjde i ve fyzické podobě na vinylu, bude spojené rozsáhlé jarní česko-slovenské turné.

Singl Druhej břeh potvrzuje snahy kapely o neustálý posun ve zvuku, aniž by ale zároveň opouštěla to, co je pro ni typické – výrazné melodie a nostalgické texty, které s přiznanou naivitou reflektují život ve městě.

„Celkové ladění alba je více taneční, klubové. Písně jsou svižné a beaty inspirované klubovou hudbou a současným rapem. Ubylo kytar a typicky osmdesátkového syntezátorového zvuku,“ prozrazuje frontman kapely Lukáš Vydra, jehož letargicky naléhavý vokál je na nahrávce více rytmizovaný a míň zpěvný.