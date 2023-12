Sparta po sedmi letech postupuje do vyřazovací fáze Evropské ligy

Fotbalová Sparta zvítězila 3:1 nad Limassolem a po sedmi letech postoupila do jarní fáze Evropské ligy. Pražané o výhře rozhodli už v prvním poločase, kdy dvakrát skóroval Birmančevič a jednou Kuchta. Limassol snížil v závěru.

Sparta postupuje z druhého místa, skupinu díky výhře 3:2 nad Betisem vyhráli skotští Rangers. Dosavadní španělský lídr se ze třetího místa přesune jen do Konferenční ligy, Limassol v letošní pohárové sezoně končí.

V době, kdy Sparta vedla 3:0, mohla krátce myslet i na přímý postup do osmifinále soutěže – souběžně hrané utkání mezi Betisem a Rangers bylo průběžně nerozhodné. Za takové situace by Sparta skupinu vyhrála, Betis by skončil druhý.

Výhru Rangers a změnu pořadí ve skupině vystřelil v 78. minutě Roofe, Spartu tak čeká na jaře o jeden zápas v play-off víc. V něm se střetne s některým z týmů, které v Lize mistrů skončily na třetím místě základní skupiny (Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milán, Young Boys nebo Šachtar), los proběhne v pondělí.

Spartu k postupu úvodním gólem přiblížil útočník národního týmu Jan Kuchta, okolnosti jehož přestupu do Sparty jsme v Deníku N popsali tento týden zde.

Kuchta do Sparty nastálo přestoupil v létě z Lokomotivu Moskva. Vlastníkem ruského klubu jsou Ruské železnice – státní podnik umístěný na sankčních seznamech. Sparta se tím stejně jako dalších 27 evropských týmů od února 2022 vystavila riziku porušení protiruských sankcí.