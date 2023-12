Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Udělila také status kandidátské země Gruzii. Na síti X to uvedl předseda Evropské rady Charles Michel.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

