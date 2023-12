Iniciativa: Vláda by měla co nejdříve přijmout zákon o podpoře v bydlení

V provizorním, nevyhovujícím či nejistém bydlení žije v Česku asi 61 000 dětí. Mají tak nepříznivé podmínky pro učení, zhoršuje to jejich šance na lepší vzdělání a uplatnění. V otevřeném dopise vládě to uvedla iniciativa Za bydlení, která zastřešuje experty z organizací na pomoc potřebným i akademiky.

Vyzvala kabinet ke schválení a prosazení zákona o bydlení. Podle poslední zprávy o bytové nouzi, kterou iniciativa vydala v roce 2021, nestabilní bydlení mělo o 10.000 dětí méně.

„Upozorňujeme na všechny, co si sváteční klid (o Vánocích) nemůžou dovolit. Máme na mysli nejen statisíce dospělých v nestabilním nebo nevyhovujícím bydlení, ale i 61.000 dětí, které letošní Vánoce budou trávit bez tepla a bezpečí domova, protože žádný domov nemají. Jejich provizorními domovy jsou ubytovny, byty zcela bez nájemních smluv nebo se smlouvami na pouhých pár měsíců, azylové domy, instituce a byty ve špatném technickém stavu, ve kterých by žádné děti žít neměly,“ uvádí iniciativa. Odvolává se i na údaje z podkladů k chystanému zákonu o bydlení.

Pisatelé poukazují na to, že v nejistém či nevhodném bydlení děti nemají dobré podmínky pro učení. Znevýhodňuje je to ve školce i škole. Dopad to má také na jejich zdraví, mívají víc absencí. Iniciativa uvádí, že přitom vzdělání by mohlo dětem pomoci „vytrhnout se ze spirály chudoby, do níž se většinou již narodily“. Výzkumy potvrdily, že v Česku je silná vazba mezi původem a dosaženým vzděláním. Bytová nouze je i jednou z příčin odebírání dětí z rodin, připomněli autoři dopisu. Dodali, že krize bydlení není důsledkem politiky této vlády, ale představuje problém posledních dekád. Vyzvali kabinet, aby se zasadil o přijetí zákona o bydlení, který by mohl situaci zlepšit. (ČTK)