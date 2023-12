WHO obvinila tabákový průmysl, že šíří falešné informace o e-cigaretách

Světová zdravotnická organizace (WHO) obvinila tabákový průmysl, že ve svých marketingových kampaních vědomě šíří falešné informace o elektronických cigaretách a cílí je na děti.

Tabákové firmy podle WHO financují a pouštějí do světa falešné důkazy, aby podpořily své argumenty, že tyto výrobky jsou méně škodlivé. WHO požaduje, aby jednotlivé státy zavedly přísnější regulaci elektronických cigaret.

Tabákové koncerny „lákají děti v raném věku, aby používaly elektronické cigarety a mohly se stát závislými na nikotinu“, řekl generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zdravotnická agentura OSN uvádí, že elektronické cigarety obsahující nikotin jsou vysoce návykové a zdraví škodlivé. „I když dlouhodobé zdravotní dopady nejsou plně prozkoumány, existují poznatky, že vytvářejí toxické látky. O některých z nich se ví, že způsobují rakovinu a zvyšují riziko onemocnění srdce a plic“. Používání e-cigaret také může mít dopad na vývoj mozku u mladých lidí a způsobit poruchy učení. Má také neblahý vliv na vývoj lidského plodu.

Po světě se prodávají elektronické cigarety s nejméně 16 000 příchutěmi. WHO znepokojuje to, že podíl mladých uživatelů elektronických cigaret se v mnoha zemích zvyšuje rychleji než v případě dospělých. Upozorňuje, že i když uživatelé sociálních sítí obsah týkající se těchto výrobků sledují jen krátce, mohou jim pak věnovat více pozornosti a zaujímat vůči nim pozitivní postoj. „Výsledky studií ukazují, že u mladých lidí, kteří používají elektronické cigarety, je skoro třikrát větší pravděpodobnost, že později během života budou kouřit,“ uvádí WHO.

Tato agentura doporučuje, aby země, kde se elektronické cigarety prodávají, zavedly silnou regulaci s cílem omezit jejich atraktivitu pro zákazníky. Jde o zákaz všech příchutí, omezení obsahu a kvality nikotinu a řádné zdanění těchto výrobků. (ČTK)