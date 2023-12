Bloomberg: Miliardář Musk se chystá založit v Texasu vlastní školu

Americký miliardář a šéf a zakladatel mnoha firem včetně Tesly či SpaceX Elon Musk se chystá založit v texaském Austinu vlastní školu. Agentura Bloomberg z jeho daňového přiznání vyčetla, že už na ni vyčlenil 100 milionů dolarů (2,2 miliardy Kč).

Nejbohatší muž na světě žádá o osvobození těchto prostředků od daně.

Podle dokumentů, které se Bloombergu podařilo získat, Musk plánuje základní a střední školu s počátečním počtem 50 žáků. Ta by se měla zaměřit na předměty, pro které se v angličtině používá zkratka STEM (science, technology, engineering and mathematics), tedy na vědu, technologii, inženýrství a matematiku. Vzdělávací instituce bude zaměstnávat „zkušené vyučující“ a bude mít tradiční učební plán obohacený o praxi ve formě „simulací, případových studií, výrobních a návrhářských projektů a laboratorních prací“.

Až budou fungovat nižší stupně školy, chce Musk plánované vzdělávací aktivity rozšířit a založit univerzitu. Ta se má financovat ze školného a darů. Prostředky by jí mohla poskytovat i Muskova charitativní organizace The Foundation, do níž loni vložil akcie výrobce elektromobilů Tesla v hodnotě 2,2 miliardy dolarů. V dokumentech se píše, že základní a střední škola neplánují zavádět školné. Studenti budou vybíráni podle prospěchu.

Již před deseti lety vytvořil v kalifornském kampusu SpaceX školu Ad Astra pro svých pět dětí a několik dětí zaměstnanců

Podle odhadů amerického časopisu Forbes daroval Musk na charitu už více než 400 milionů dolarů. Ve velkém také věnoval charitativním organizacím akcie Tesly a to podle týdeníku Der Spiegel zřejmě i kvůli daňovým výhodám. Akcie darované na charitu podle odborníků nepodléhají dani z kapitálových výnosů, jako by tomu bylo v případě jejich prodeje.

Není to poprvé, co 52letý Musk založil školu nebo projevil zájem o otevření univerzity, připomíná Bloomberg. Zhruba před deseti lety vytvořil v kalifornském kampusu SpaceX školu Ad Astra pro svých pět dětí a několik dětí zaměstnanců této své vesmírné společnosti. Když se Musk v roce 2020 přestěhoval do Texasu, přestěhovala se i škola.

Austin, kde sídlí hlavní kampus státní Texaské univerzity, se stává semeništěm inovací v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Austinská univerzita, která vznikla před dvěma lety jako alternativa k tradičním americkým vysokým školám, plánuje otevřít na podzim první ročník pro 100 studentů. Škola, kterou podporují významné osobnosti z akademické a finanční sféry, včetně historika Nialla Fergusona, bývalého ministra financí Larryho Summerse a obchodníka Joea Lonsdalea, získala ve formě soukromých darů přibližně 200 milionů dolarů. (ČTK)