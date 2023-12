Sparta večer hraje o postup, Slavia o první místo skupiny Evropské ligy

České fotbalové kluby čekají závěrečné zápasy skupinové fáze evropských pohárů. Jistotu první příčky má v Konferenční lize Plzeň, která od 21.00 přivítá na svém hřišti Astanu. Jarní fázi Evropské ligy si s jistotou zahraje Slavia.

Pražský tým v šestém kole hostí od 18.45 Ženevu, kterou v září porazil 2:0. Slavia aktuálně vede tabulku o dva body před AS Řím a je blízko přímému postupu do osmifinále z prvního místa. Tým postupující z druhého místa hraje o jedno vyřazovací kolo navíc proti týmům z třetích míst ve skupinách Ligy mistrů. Ženeva má jisté jarní play-off Konferenční ligy, poslední příčku obsadí Tiraspol.

Nejkomplikovanější situaci má z českých týmů Sparta, která se ve 21.00 představí na hřišti kyperského Limassolu. Aktuálně drží český tým třetí příčku s bodovým odstupem za druhými Rangers a dvoubodovým za prvním Betisem, který před dvěma týdny porazila 1:0. V závislosti na výsledcích dnešních zápasů může Sparta obsadit první, druhé, třetí i čtvrté místo.

Sparta má šanci postoupit jak do jarní fáze Evropské ligy (když porazí Limassol), tak do play-off Konferenční ligy ze třetího místa. V případě prohry o dvě branky by Pražané obsadili poslední příčku a s evropskými poháry pro letošní sezonu by se rozloučili. (Livesport)