Finsko znovu otevřelo dva hraniční přechody s Ruskem, situace je klidná

Finsko dnes znovu otevřelo dva ze svých osmi silničních přechodů na hranici s Ruskem. Helsinky koncem listopadu uzavřely veškeré silniční přechody na společné hranici ve snaze zastavit zvyšující se počet migrantů z blízkovýchodních, afrických a dalších zemí.

Informoval o tom finský server Yle.

Provoz na hraničním přechodu Vaalimaa, který je podle Yle běžně nejrušnějším přechodem na východní hranici Finska, byl obnoven krátce po půlnoci. Přechod Niirala, který se podobně jako Vaalimaa nachází na jihovýchodě země, začal fungovat v osm hodin ráno.

Finsko již dříve obvinilo Rusko, že k hranici přepravuje žadatele o azyl, kteří nemají platné doklady, s cílem vyvolat migrační krizi. Moskva toto obvinění popřela. Finský premiér Petteri Orpo upozornil, že Helsinky jsou připraveny opět celou hranici uzavřít, pokud bude třeba.

Žádní žadatelé o azyl podle Yle v noci na dnešek do Finska nepřišli

Na přechodu Vaalimaa se před otevřením vytvořila fronta několika desítek převážně osobních vozidel. Zájem o překročení hranice měli podle Yle především lidé s dvojím občanstvím a držitelé povolení k pobytu.

„Do osmi hodin překročilo na přechodu Vaalimaa hranici do Ruska 324 lidí, do Finska dorazilo 124 lidí,“ řekl Yle představitel pohraniční stráže Jussi Vainikka. Žádní žadatelé o azyl podle Yle v noci na dnešek do Finska nepřišli.

Uzavření všech osmi silničních přechodů na hranici s Ruskem oznámily Helsinky 28. listopadu s platností nejméně na 14 dní.

Finsko, které se nedávno stalo členskou zemí Severoatlantické aliance, sdílí s Ruskem 1340 kilometrů dlouhou hranici, jež slouží rovněž jako vnější hranice Evropské unie.

Agentura Reuters napsala, že v listopadu přišlo z Ruska do Finska asi 900 žadatelů o azyl ze zemí, jako jsou Afghánistán, Keňa, Maroko, Pákistán, Somálsko, Sýrie či Jemen. Dříve přicházel méně než jeden žadatel o azyl denně, uvádí Reuters s odvoláním na finské pohraničníky. (ČTK)