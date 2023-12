Nejvyšší soud USA se bude zabývat používáním obvinění, kterému čelí i Trump

Americký nejvyšší soud se bude zabývat případem, který by mohl ovlivnit stovky procesů spojených s předloňským útokem na sídlo Kongresu, mimo jiné také federální obžalobu proti exprezidentovi Donaldu Trumpovi.

Soudci se budou zabývat správným použitím jistého obvinění, kterému kvůli kampani proti výsledkům posledních prezidentských voleb čelí i Trump.

V jádru případu je zákon o „bránění úřednímu procesu“ a otázka, zda jej úřady mohou používat v souvislosti s událostmi ze 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových příznivců vtrhl do washingtonského Kapitolu. Prokurátoři uvedeným způsobem obvinili mnohé účastníky nepokojů, neboť násilný protest tehdy přerušil ceremoniální vyhlašování výsledků prezidentské volby.

Mezi takto obžalovanými je i bývalý policista ze státu Pensylvánie Joseph Fischer, kterého prvoinstanční soudce daného obvinění zprostil, protože podle něj nebylo v jeho případě adekvátní. Odvolací soud však obvinění obnovil a nyní se otázky chopil nejvyšší soud.

Tento krok by mohl zkomplikovat a možná i pozdržet federální proces s Trumpem ohledně jeho snah zablokovat potvrzení své volební porážky, napsal list New York Times. Mezi čtyřmi body, které prokuratura proti exprezidentovi vznesla, je i bránění úřednímu procesu, jakož i zločinné spiknutí s cílem spáchat daný zločin. Souvisí to mimo jiné s Trumpovým nátlakem na tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence, který volební schůzi Kongresu předsedal.

Začátek procesu s bývalým prezidentem je plánovaný na 4. března. Nejvyšší soud podle agentury AP Fischerovo odvolání projedná v březnu nebo v dubnu, přičemž na verdikt by se mohlo čekat do léta.

Napadené obvinění, které se pojí s trestem až 20 let odnětí svobody, je jedním z nejpoužívanějších v souvislosti s nepokoji v Kapitolu, které vyústily v masivní a stále pokračující federální vyšetřování. Podle AP prokurátoři toto obvinění vznesli proti více než 300 podezřelých. Nejméně 152 lidí se k danému bodu přiznalo nebo bylo uznáno vinnými a nejméně 108 obžalovaných si vyslechlo tresty.

„Nadcházející rozhodnutí (nejvyššího) soudu by mohlo zneplatnit odsuzující verdikty, které už padly proti desítkám Trumpových stoupenců,“ napsal NYT. „Byla by to drtivá rána pro trestní stíhání související se 6. lednem,“ dodal deník.

V souvislosti s Trumpovou obžalobou se nejvyšší soud aktuálně zabývá také žádostí o projednání argumentu jeho právníků, že nemůže být souzen za činy z doby, kdy působil v Bílém domě. O posouzení otázky prezidentské imunity v pondělí požádal nejvyšší soudní instanci zvláštní vyšetřovatel Jack Smith s tím, aby soudci postupovali co možná nejrychleji. Soud nařídil Trumpovu týmu vyjádřit se k žádosti do 20. prosince. (ČTK)