Netanjahu: Naším cílem je zničit Hamás, i bez mezinárodní podpory

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael neupustí od svého cíle zlikvidovat Hamás, a hodlá tak učinit navzdory mezinárodnímu tlaku. Řekl při návštěvě věznice v jižním Izraeli, v níž armáda vyslýchá příslušníky Hamásu zadržené v Pásmu Gazy.

„Budeme pokračovat až do konce, až do vítězství, až do likvidace Hamásu, a to i navzdory mezinárodnímu tlaku,“ řekl Netanjahu. „Nic nás nezastaví,“ dodal.

Podobně se dnes podle agentury Reuters vyjádřil také izraelský ministr zahraničí Eli Kohen. „Izrael bude pokračovat ve válce proti Hamásu s mezinárodní podporou, nebo bez ní,“ řekl Kohen. Zároveň řekl, že v tuto chvíli příměří není na pořadu dne. „Příměří v současné fázi je darem teroristické organizaci Hamás a umožní jí vrátit se a ohrožovat obyvatele Izraele,“ prohlásil.

Netanjahuovo vyjádření přichází den poté, co americký prezident Joe Biden prohlásil, že Izrael ztrácí mezinárodní podporu kvůli pokračujícímu bombardování Pásma Gazy. „Bezpečnost Izraele se může opírat o Spojené státy, ale právě teď má (Izrael) víc než Spojené státy. Má Evropskou unii, má Evropu, má většinu světa… Ale tuto podporu začíná ztrácet nevybíravým bombardováním, ke kterému dochází,“ řekl Biden.

Podle úřadů v Pásmu Gazy, které Hamás spravuje, si izraelská operace dosud vyžádala životy více než 18 600 lidí, převážně civilistů. Izrael válku zahájil v reakci na útok Hamásu na jižní Izrael ze 7. října, při kterém teroristé podle izraelských úřadů zabili asi 1200 lidí. Dalších více než 200 osob ozbrojenci unesli do Pásma Gazy, část propustili během týdenního příměří, které skončilo 1. prosince, a to výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli. (ČTK)