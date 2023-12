Eurokomisaře navrhne podle premiéra Petra Fialy hnutí STAN

Eurokomisaře by podle premiéra Petra Fialy (ODS) mělo navrhnout hnutí STAN. Předseda vlády to řekl v on-line debatě ne serveru Deník. Odkázal na dřívější dohodu při vyjednávání vládní koalice. Debatu, kdo by mohl v unijní exekutivě nahradit Věru Jourovou, ve vládě ještě nevedli.

O nominaci na eurokomisaře se hlásí také Piráti, podle nich náleží na základě dohody z povolebního vyjednávání s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) koalici Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). Piráti na začátku listopadu zvolili v hlasování celostátního fóra jako kandidáta na eurokomisaře europoslanece a lídra evropské kandidátky strany Marcela Kolaju.

Fiala dnes potvrdil dohodu, podle níž má kandidáta navrhnout hnutí STAN. „Nemám důvod to nijak zpochybňovat. To, co ale bude důležité je, abychom našli správnou osobnost, která bude v Evropě akceptovatelná,“ řekl.

Na otázku, kdo by kandidátem mohl být, odpověděl, že debatu ještě nevedli a že ani neví, zda probíhá ve hnutí STAN. „Budeme pečlivě vybírat, já chci jenom říct, že hnutí STAN navrhuje, vláda musí rozhodnout,“ dodal. Fiala řekl, že by byl rád za důležitější portfolio nového eurokomisaře, mělo by podle něj zasahovat do ekonomických oblastí.

Kdo v unijní exekutivě nahradí Věru Jourovou, bude zřejmé po volbách do Evropského parlamentu na jaře příštího roku. Jourová zastupuje Česko v EK od roku 2014, v nynější komisi Ursuly von der Leyenové je místopředsedkyní. Je eurokomisařkou pro hodnoty a transparentnost, nově se ale zabývá i řízením a koordinací programu Evropa připravená na digitální věk.

V médiích se již dříve objevilo, že kandidátem by mohl být ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Premiér k tomu dnes uvedl, že Síkela je „určitě člověk, který má veškerou výbavu pro to, aby mohl dělat funkce na úrovni Evropské unie“. Doplnil ale, že vůbec neví, jak STAN uvažuje a zda má ministr Síkela o funkci zájem. (ČTK)