Evropská komise uvolní přes 10 miliard eur pro Maďarsko

Eurokomisaře by podle premiéra Petra Fialy (ODS) mělo navrhnout hnutí STAN. Předseda vlády to řekl v on-line debatě ne serveru Deník. Odkázal na dřívější dohodu při vyjednávání vládní koalice. Debatu, kdo by mohl v unijní exekutivě nahradit Věru Jourovou, ve vládě ještě nevedli.