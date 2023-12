Minimální mzda od ledna vzroste o 1600 korun, rozhodla vláda

Minimální mzda od ledna vzroste o 1600 na 18 900 korun, tedy o 9,2 procenta. Zvýší se čtyři z osmi stupňů zaručené mzdy, která se vyplácí podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti práce. Schválila to vláda, oznámil na tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na tiskové konferenci 17. srpna 2022. Foto: Vláda

„Vláda potvrdila nařízení o zvýšení minimální mzdy o 1600 korun. Dojde k nárůstu, který bude nejvyšší v historii (nominálně). Zároveň budeme postupnými kroky naplňovat cíl, kdy do pěti let se bude postupně minimální mzda zvyšovat transparentně a předvídatelně na cílovou hodnotu 45 procent vůči průměrné mzdě,“ řekl Jurečka.

Růst minimální mzdy na 18 900 korun znamená zvýšení o 9,2 procenta. Odbory prosazovaly výraznější růst, podle zaměstnavatelů by měla minimální mzda růst pomaleji. Ministerstvo práce původně navrhovalo dvě varianty přidání od ledna – o 2100 korun, nebo o 1600 korun. Po neshodě na tripartitě řekl ministr Jurečka, že předloží návrh s nižší částkou.

O 1600 korun se navýší tři nejnižší stupně zaručené mzdy a o 3200 korun pak ten nejvyšší.

Podnikatelům by se měly příští rok po nařízeném přidání podle odhadů ministerstva práce zvednout mzdové náklady o 5,21 miliardy korun. Zaměstnavatelé ve veřejném sektoru by měli zaplatit o 240 milionů korun víc. Na sociálních a zdravotních odvodech by stát měl získat o 2,16 miliardy korun víc.

Pravidelnou valorizaci a podobu zaručených mezd má upravit chystaná novela zákoníku práce. Podle Jurečky by se měla přijmout v prvním pololetí příštího roku, platit by měla od roku 2025. Počet stupňů zaručené mzdy by se měl snížit z osmi na čtyři či na pět. (ČTK)