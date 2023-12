České ekologické organizace vnímají pozitivně výsledky klimatické konference COP28 v Dubaji. Delegáti se na konferenci shodli na omezování globální spotřeby fosilních paliv a zřízení Fondu pro úhradu ztrát a škod způsobených změnou klimatu.

Reálným dopadem dohody by mohlo být například další rušení projektů nových uhelných elektráren v Indii nebo Číně.

„Je to poprvé, kdy se země na klimatické konferenci shodly na řešení hlavní příčiny klimatické krize, což je signálem, že konverzace o ukončení éry fosilních paliv začala,“ uvedla vedoucí klimatické kampaně Greenpeace a účastnice konference Miriam Macurová.

Dohoda však umožní spalování fosilních paliv i po roce 2050 za podmínky využití technologií na zachytávání oxidu uhličitého. Na to reaguje vedoucího programu Klima, energetika a odpady v Hnutí duha Jiří Koželuh.

„Politicky je také důležité, že už nebude možné odvolávat se na to, že od fosilních paliv odcházejí jen vyspělé země a zbytek světa to neřeší. To je velmi rozšířená fáma například mezi českými politiky, nyní ji mohou definitivně zahodit. Konec fosilních paliv bez zachytávání oxidu uhličitého si pro rok 2050 definovala také Česká republika“ řekl.

Ředitelka českých klimatických programů Člověk v tísni a spolupředsedkyně Strany zelených Magdalena Davis upozornila, že na konferenci vznikly impulzy, jak posílit závazek rozvinutých průmyslových zemí přispívat 100 miliard dolarů ročně rozvojovým státům, které trpí extrémními dopady klimatické změny, aniž by ji samy způsobily.

„Skutečné náklady na zvládnutí klimatické změny se pohybují kolem 2,7 bilionu dolarů (61 bilionů korun) ročně. A pokud se státy nedohodnou na řešení příčiny klimatické změny, tedy na pevně stanoveném termínu ukončení spalování všech fosilních paliv, náklady se budou s postupujícími škodami i humanitárními krizemi dále zvyšovat,“ řekla Davis. (ČTK)