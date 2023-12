Slovensko podpoří zahájení přístupových rozhovorů Ukrajiny do EU. Oznámil to dnes premiér Robert Fico. S rozhodnutím nesouhlasí koaliční strana SNS. Nová slovenská vláda odmítá vojenskou pomoc Ukrajině a nesouhlasí s jejím vstupem do NATO.

„Nebudeme bránit rozhodnutí Evropské unie, aby otevřela jednání s Ukrajinou. Jde o politické rozhodnutí, nemá to nic společného s realitou. Ukrajina není absolutně připravena na otevření negociací,“ řekl Fico.

O Ukrajině budou zástupci zemí EU jednat na zítřejším summitu. (ČTK)