Rektor VŠE odvolal z funkce děkana Ševčíka

Rektor VŠE Petr Dvořák odvolal z funkce děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Ševčík si dnešní rozhodnutí odmítl převzít a není pravomocné, tím se stane až po doručení. Pravomoci děkana poté přejdou na jeho statutární zástupkyni Adélu Zubíkovou.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Dvořák na tiskovém brífinku řekl, že oznámení o odvolání Ševčíkovi předával už dnes dopoledne. Děkan si jej však odmítl převzít.

„Pokud bych takové rozhodnutí neučinil, mělo by to pro školu ještě závažnější dopady,“ řekl Dvořák. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory a ani nebylo založeno na jednom konkrétním činu.

Rektor Ševčíkovi vytýká jeho vystupování na veřejnosti, dopad Ševčíkových veřejných vyjádření je podle Dvořáka zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty.

Rektor Ševčíkovi dlouhodobě vytýká politické aktivity a vystupování v dezinformačních médiích, které podle něj poškozují dobré jméno univerzity. Odvolat se ho rozhodl poté, co se Ševčík v březnu zapojil do davu demonstrantů, kteří se po protivládním shromáždění pokusili vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z jeho fasády ukrajinskou vlajku.

Děkan tehdy tvrdil, že šel zjišťovat totožnost policistů, kteří měli brutálně zakročit proti jednomu z demonstrantů.

„Vím, že se mohu opřít o podporu většiny studentů a zaměstnanců,“ dodal Dvořák na závěr tiskového brífinku.