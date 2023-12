Ipsos: ANO suverénně vede, získalo by přes 34 procent

Volby do Sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhá ODS by získala 13,5 procenta a třetí by skončilo SPD s 10,5 procenta, Piráti by získali devět procent hlasů. Do Sněmovny by se dostaly ještě STAN a TOP 09 se šesti procenty. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median.