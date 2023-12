Sunakův zákon o deportacích migrantů do Rwandy postupuje k dalšímu projednávání

Návrh zákona, jímž chce britský premiér Rishi Sunak zajistit deportace migrantů do Rwandy, překonal první parlamentní překážku. Zákonodárci v Dolní sněmovně pro něj hlasovali poměrem 313 ku 269 hlasům.

Zákon, který má řešit obavy vznesené Nejvyšším soudem, jenž minulý měsíc prohlásil tuto politiku za nezákonnou, tak poslanci poslali k dalšímu projednávání ve výborech. Informovala o tom agentura AP.

Migranti, kteří se do Británie dostanou přes Lamanšský průliv, mají být posíláni do Rwandy a až tam mají být přijímány jejich žádosti o azyl. Britský nejvyšší soud nedávno rozhodl, že taková politika je nezákonná, protože tato africká země není pro uprchlíky bezpečnou zemí. Britská vláda proto minulou středu zveřejnila návrh upraveného zákona, který Rwandu označuje za bezpečnou zemi. Má také zabránit tomu, aby žadatelé deportace napadali u britských soudů, což kritizují experti i opozice.

Tato politika dosud stála Spojené království nejméně 240 milionů liber (přes 6,8 miliardy Kč), aniž by se uskutečnil jediný let do této východoafrické země.

Sunak čelil odporu konzervativců z pravicového křídla strany, kteří si myslí, že návrh zákona je příliš mírný, a chtějí, aby Spojené království opustilo Evropskou úmluvu o lidských právech. I přesto se však podařilo návrh zákona odhlasovat.

Sunak se tak podle AP vyhnul velké potupě. Žádná vláda od roku 1986 totiž neprohrála hlasování o svém návrhu zákona v takto rané fázi, tedy ve druhém čtení. Výsledek navíc zabránil porážce, která by silně otřásla jeho autoritou.

Vláda byla z hlasování o zákonu tak nervózní, že vládní náměstek pro energetickou bezpečnost a klimatickou neutralitu Graham Stuart musel na otočku přiletět z klimatického summitu COP28 v Dubaji. Lídr britských opozičních labouristů Keir Starmer před hlasování prohlásil, že pokud dnes Sunak prohraje hlasování o zákoně měl by vyhlásit předčasné parlamentní volby. V příštích týdnech se však budou vést další spory a zákon bude čelit opozici zleva i zprava.

Vláda tvrdí, že její strategie odradí migranty od toho, aby platili pašerákům lidí za převoz přes Lamanšský průliv do Británie. Letos dorazilo na jihoanglické pobřeží bez povolení zatím téměř 29 000 lidí. Loni jich bylo rekordních 45 755. Mezitím náklady na ubytování zhruba 175 000 migrantů čekajících na rozhodnutí o žádosti o azyl obnáší osm milionů liber (zhruba 227 milionů korun) denně. (ČTK)