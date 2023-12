USA letos podporu Ukrajiny nejspíše neschválí, řekl šéf republikánů v Senátu

Je prakticky nemožné, aby americký Kongres do Vánoc schválil balík s dodatečnou podporou Ukrajiny, řekl lídr republikánů v Senátu McConnell. Podle agentury Reuters také vyzval amerického prezidenta Joea Bidena k většímu zapojení do vyjednávání.

Bidenova administrativa uvádí, že bez nových opatření Kongresu jí do konce roku dojdou peníze na vyzbrojování Ukrajiny. Na pokračování vojenské i ekonomické pomoci požaduje vyčlenit dalších asi 61 miliard dolarů (skoro 1,4 bilionu korun), krizový balík s touto položkou však narazil na odpor republikánských zákonodárců. Výměnou za jeho podporu chtějí výrazné zpřísnění americké imigrační politiky, které je pro Bidenovy demokraty velmi těžko stravitelné.

„Je to prakticky nemožné,“ řekl podle listu New York Times McConnell o scénáři, že by se republikáni a demokrati do vánočních prázdnin dohodli na společném postupu a tuto dohodu schválily obě komory Kongresu. „To neznamená, že to není důležité,“ dodal McConnell, který mezi republikány patří k nevýraznějším zastáncům podpory Kyjeva.

Ochota hlasovat pro uvolňování dalších peněz na tento účel však v jeho straně slábne, zatímco pro republikánské voliče podpora Kyjeva není prioritou. Republikáni naopak dlouhodobě prosazují tvrdou imigrační politiku a nyní toto ožehavé téma spojili s diskusemi o krizovém balíku, který by vyčlenil peníze nejen na pomoc Ukrajině, ale také Izraeli. Průlom v jednáních zjevně nepřinesla ani aktuální návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu.

McConnell uvedl, že vyjednávání o této otázce si žádá „plné zapojení“ prezidenta Bidena. Ten minulý týden řekl, že je ochotný přistoupit na „značný kompromis“ ohledně americké imigrační politiky, konkrétní návrhy však neprezentoval. Americký imigrační systém podobně jako republikáni označil za „rozbitý“. (ČTK)